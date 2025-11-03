CONVEGNO AGI 2025/WORKSHOP 1 Sicurezza informatica e diritti del lavoratore: tutele e compliance normativa

La sicurezza informatica in azienda non è più un’opzione ma un vero e proprio obbligo per l’imprenditore, il cui adempimento deve, tuttavia, conciliarsi con la tutela di diritti fondamentali dei lavoratori, in molti casi, di rilevanza costituzionale

Il workshop n. 1, che vede quali discussant Marco Saverio Spolidoro, Alessandra Fanizzi, Giampaolo Furlan, Francesco Paolo Micozzi e Paolo Dal Checco, coordinati da Renato Scorcelli, è dedicato a "Sicurezza informatica e diritti del lavoratore: tutele e compliance normativa ".

In un momento storico nel quale la digitalizzazione pervade tutti gli aspetti della nostra vita - e quindi inevitabilmente anche quelli connessi al rapporto di lavoro - la sicurezza informatica in azienda non è più un'opzione...