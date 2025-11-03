CONVEGNO AGI 2025/WORKSHOP 2 L'azione per il risarcimento del danno da reato e i rapporti tra processo penale e giudizio civile

Uno stesso fatto può costituire un illecito penale e civile: tale duplice valenza impone, in caso di "concorrenza" tra giudizio risarcitorio civile e processo penale, di individuare le regole di coordinamento tra l'esercizio dell'azione punitiva statale e le istanze risarcitorie privatistiche
Responsabilità penale in caso di infortunio sul lavoro/malattia professionale
È noto che la violazione delle prescrizioni in tema di tutela della salute e sicurezza integra un reato allorché la condotta colpevole del datore di lavoro produca un danno grave alla integrità psico-fisica del lavoratore, ovvero crei un pericolo per l'incolumità di un numero indeterminato di persone.
L'art. 185 Cod. Pen. dispone che ogni reato obbliga il soggetto condannato e, in solido con quest'ultimo, il soggetto tenuto in forza delle leggi civili a rispondere per il fatto commesso dall'imputato...
Argomenti
I punti chiave
- Responsabilità penale in caso di infortunio sul lavoro/malattia professionale
- La separazione tra giudizio civile e giudizio penale
- Differenze tra giudizio civile sul risarcimento dei danni e processo per l'accertamento della responsabilità penale
- L'art. 75 Cod. Proc. Pen.
- Effetti del giudicato penale in sede civile