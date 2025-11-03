CONVEGNO AGI 2025/WORKSHOP 2 Azione risarcitoria e onere della prova

Dall'azione risarcitoria, quale rimedio secondario, alla natura dell'obbligazione di sicurezza e alla ripartizione degli oneri probatori
L'azione risarcitoria quale rimedio secondario
L'azione risarcitoria costituisce un rimedio secondario rispetto all'eccezione di inadempimento (art. 1460 c.c.) e all'azione di adempimento (art. 1453 c.c.). Va, infatti, esperita ex post, ad evento lesivo già verificatosi, ed è quindi assolutamente debole in considerazione dei diritti violati dal datore inadempiente.
Si può, tra l'altro, rilevare che soltanto la responsabilità penale è veramente deterrente, se si considera che, in sede civile, il problema dei costi si ridimensiona in quanto i danni...