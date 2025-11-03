CONVEGNO AGI 2025/WORKSHOP 2 I danni alla persona del lavoratore tra tutela risarcitoria e previdenziale

Dalle definizioni alla liquidazione del danno

Il danno differenziale e il danno complementare

La previsione normativa che ancora oggi costituisce il punto di snodo del complesso rapporto tra tutela risarcitoria e tutela previdenziale è l'articolo 10 del d.P.R. n. 1124 del 1965. La norma si interpreta nel senso che l'accertamento incidentale in sede civile del fatto che costituisce reato, sia nel caso di azione proposta dal lavoratore per la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno differenziale, sia nel caso dell'azione di regresso proposta dall'INAIL, deve essere condotto ...