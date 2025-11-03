SpecialiI Supplementi

CONVEGNO AGI 2025/WORKSHOP 2 Il danno pensionistico da infortunio

di Chiara Daneluzzi

Ontologia, peculiarità, quantificazione ed insidie del danno pensionistico

La parte del giuslavorista

Una delle valutazioni che siamo chiamati a fare quando un lavoratore infortunato si rivolge a noi per ottenere il risarcimento per i danni conseguenti all'infortunio o alla malattia professionale (non mortali) subiti, è quella relativa al danno pensionistico che potrebbe aver riportato.

Questo perché la riduzione del reddito da lavoro a causa di infortunio ha sempre anche una ricaduta sul trattamento previdenziale, perché chi non guadagna più o guadagna meno, verserà meno contributi e quindi riceverà...

Argomenti

I punti chiave

  2. Il danno pensionistico: perimetro ontologico
  3. Modalità di calcolo del danno pensionistico
  4. Le insidie: le transazioni
  5. La domanda è: può però una transazione coprire anche il danno pensionistico?

