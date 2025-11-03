CONVEGNO AGI 2025/WORKSHOP 2 Mobbing e straining nel lavoro pubblico non contrattualizzato

L'esame della giurisprudenza amministrativa formatasi in ordine alla responsabilità per mobbing e per straining in capo al datore di lavoro, con riferimento ai rapporti di lavoro pubblico non contrattualizzati rimessi alla giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi degli artt. 3 e 4 d.lgs.n. 165/2001 e 130 d.lgs. n. 104/2010
La casistica formatasi nel corso degli anni risente in maniera importante della natura sostanzialmente impugnatoria del sistema processuale amministrativo e delle regole che riguardano l'assunzione della prova in rapporto al principio dispositivo.
Sotto il profilo sostanziale, la giurisprudenza amministrativa fa propria, a livello di principi generali, gli approdi ermeneutici della giurisprudenza ordinaria in materia di mobbing.
Segnatamente, ogni pronuncia parte dai seguenti elementi generali di individuazione...