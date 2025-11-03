SpecialiI Supplementi

CONVEGNO AGI 2025/WORKSHOP 2 La presunzione di colpa del datore di lavoro e la responsabilità civile

di Ilaria Berni

N. 42

Guida al Lavoro

Questioni attinenti all'onere della prova; la presunzione di colpa del datore di lavoro secondo i principi della responsabilità civile

Il tema della corretta suddivisione degli oneri di allegazione e prova, in materia di infortuni e malattie professionali, è ancora oggetto di una giurisprudenza non sempre uniforme che, pur condividendo i principi generali che governano la materia della responsabilità contrattuale, ha poi prodotto esiti diversi, allorché si è trattato di dare applicazione all'art. 2087 c.c..

La recente ordinanza della Suprema Corte di Cassazione, n. 26021, del 24 settembre 2025, offre un importante spunto di riflessione...

