CONVEGNO AGI 2025/WORKSHOP 2 La responsabilità datoriale e il risarcimento del danno da mobbing e straining

Profili normativi, giurisprudenziali e applicativi

La tutela della salute nei luoghi di lavoro rappresenta un pilastro fondamentale dell'ordinamento giuslavoristico italiano, con una progressiva estensione della protezione non solo agli infortuni e alle malattie professionali in senso stretto, ma anche ai danni di natura psichica e relazionale derivanti da condotte vessatorie, quali mobbing e straining poiché l'art. 2087 cc impone all'imprenditore di tutelare la personalità "morale" dei lavoratori.

Il presente contributo analizza, con taglio pratico...