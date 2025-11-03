CONVEGNO AGI 2025/WORKSHOP 2 Sicurezza e tecniche di risarcimento del danno alla persona

Le problematiche della sicurezza e della salute di lavoratori e lavoratrici sono purtroppo di continua drammatica attualità e ai rischi tradizionali, che continuano a mietere vittime, se ne sono aggiunti di nuovi

Il lavoro e i luoghi di lavoro sono soggetti a continui cambiamenti dovuti all'introduzione di nuovi processi lavorativi, tecnologie e sostanze; a modifiche della struttura della forza lavoro; a nuove forme di occupazione e organizzazione del lavoro. Questa situazione può comportare rischi e sfide di nuovo tipo che devono essere anticipati e affrontati per garantire la salute e la sicurezza di lavoratori e lavoratrici. Valutare correttamente questi rischi e individuare le strategie per affrontarli...