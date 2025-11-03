CONVEGNO AGI 2025/WORKSHOP 3 La condizione di malattia cronica e il rapporto di lavoro

L'incidenza della malattia c.d. cronica sul rapporto di lavoro

Attenzione particolare è rivolta alle malattie diverse rispetto a quelle che, tradizionalmente, sono state oggetto di analisi dottrinale e giurisprudenziale.

Lo sguardo è puntato sulla Persona che lavora, in tutte le sue esigenze: dall'esigenza primaria, della cura, alla vita sociale ed economica, allo sviluppo della personalità, alla elevazione professionale nonostante la malattia, alla continuità reddituale.

Partendo dalla consapevolezza che le condizioni di cronicità sono caratterizzate da assenza...