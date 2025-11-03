SpecialiI Supplementi

CONVEGNO AGI 2025/WORKSHOP 3 La costrittività organizzativa nel diritto del lavoro italiano

di Tiziana Serrani

N. 42

Guida al Lavoro

La nuova concezione sistemica della cassazione e la rilevanza della dimensione organizzativa quale fattore di rischio per la salute dei lavoratori

Il presente contributo analizza l'evoluzione giurisprudenziale e normativa del concetto di costrittività organizzativa nel diritto del lavoro italiano, con particolare riferimento al ruolo assunto dalla Corte di Cassazione nell'interpretazione ed applicazione dell'art. 2087 c.c., intesa quale norma di chiusura del sistema di tutela della salute dei lavoratori. L'elaborazione giurisprudenziale più recente, valorizzando le tecnopatie derivanti da disfunzioni dell'organizzazione del lavoro, ha affermato...

