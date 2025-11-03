CONVEGNO AGI 2025/WORKSHOP 3 La costrittività organizzativa nel diritto del lavoro italiano

La nuova concezione sistemica della cassazione e la rilevanza della dimensione organizzativa quale fattore di rischio per la salute dei lavoratori
Il presente contributo analizza l'evoluzione giurisprudenziale e normativa del concetto di costrittività organizzativa nel diritto del lavoro italiano, con particolare riferimento al ruolo assunto dalla Corte di Cassazione nell'interpretazione ed applicazione dell'art. 2087 c.c., intesa quale norma di chiusura del sistema di tutela della salute dei lavoratori. L'elaborazione giurisprudenziale più recente, valorizzando le tecnopatie derivanti da disfunzioni dell'organizzazione del lavoro, ha affermato...