CONVEGNO AGI 2025/WORKSHOP 3 Tutela della salute e del benessere del lavoratore

Linee di tendenza dell'ordinamento

L'ordinamento civile persegue la tutela del lavoratore nei confronti dei rischi professionali sia attraverso regole ed istituti di diritto privato sia attraverso un corpus normativo ad hoc (d.lgs. n. 81/2008. T.U. Sicurezza) al fine di assicurare molteplici funzioni elementari quali la prevenzione rispetto ai rischi, la cura degli stati morbosi generati dal lavoro, il ristoro del pregiudizio subito, la riabilitazione rispetto agli effetti della menomazione fisica e psichica. L'importanza dei beni...