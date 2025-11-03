CONVEGNO AGI 2025/WORKSHOP 4 D.Lgs. 231/2001: i giuslavoristi devono "scendere in campo" (con le scarpe antinfortunistiche)

A più di vent'anni dall'entrata in vigore del D.Lgs. 231/2001, è il momento che anche i giuslavoristi si "riapproprino" di questo terreno, che in realtà, per ampia parte, appartiene anche a loro, perché il Decreto cresce e si sviluppa nell'ambito del diritto del lavoro

Da diversi anni, quando si parla di D.Lgs. 231/2001, la "scena" è occupata quasi interamente da esperti che si muovono nell'ambito del diritto penale e di quello societario.

È comprensibile: la norma è nata e cresciuta nel solco del diritto penale d'impresa (da qui i penalisti e i societaristi), con la "lente" dell'illecito e di una responsabilità sostanzialmente penale (ancorché formalmente definita come amministrativa).

Ma oggi, a più di vent'anni dall'entrata in vigore del Decreto, è il momento ...