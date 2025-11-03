CONVEGNO AGI 2025/WORKSHOP 4 Focus sulla salute e sicurezza del lavoro nelle filiere, spunti nazionali e globali

L'aumento di produzione e distribuzione di beni e servizi nelle catene globali e nazionali di fornitura o di valore (GSCs, acronimo dell'inglese global supply chains, e GVCs, global value chains) è una delle caratteristiche più significative delle trasformazioni dell'organizzazione del lavoro degli ultimi decenni. L'ottanta per cento del commercio globale si svolge in "catene di valore" legate alle imprese transnazionali.

La maggior parte dei lavoratori delle GSCs si concentra nell'economia informale...