CONVEGNO AGI 2025/WORKSHOP 4 Focus sulla salute e sicurezza del lavoro nelle filiere, spunti nazionali e globali

di Fabrizio Cantore

N. 42

L'aumento di produzione e distribuzione di beni e servizi nelle catene globali e nazionali di fornitura o di valore (GSCs, acronimo dell'inglese global supply chains, e GVCs, global value chains) è una delle caratteristiche più significative delle trasformazioni dell'organizzazione del lavoro degli ultimi decenni. L'ottanta per cento del commercio globale si svolge in "catene di valore" legate alle imprese transnazionali.

La maggior parte dei lavoratori delle GSCs si concentra nell'economia informale...

Argomenti

I punti chiave

  1. Architettura dell'Organizzazione della sicurezza in un appalto
  2. Strumenti di governo
  3. ILO (Organizzazione Internazionale del Lavoro)
  4. ESRS (European Sustainability Reporting Standards)
  5. ESRS S1: forza lavoro propria
  6. ESRS S2: lavoratori della catena di valore
  7. Come presidiare un appalto internazionale

