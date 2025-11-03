SpecialiI Supplementi

CONVEGNO AGI 2025/WORKSHOP 4 La responsabilità solidale nell'appalto

di Giuseppe Macciotta

N. 42

Guida al Lavoro

La tutela delle maestranze occupate a vario titolo in un appalto ovvero in una catena di appalti, ha costituito da sempre per il legislatore nazionale una priorità assoluta.

Siffatta finalità garantista (che si traduce in sostanza in un modello di imputazione delle responsabilità nelle filiere d'appalto), si è sostanziata in due linee di intervento fondamentali: per un verso attraverso l'introduzione e la disciplina, pur modificatasi nel tempo, della responsabilità solidale del committente per i crediti...

Argomenti

I punti chiave

  1. La normativa di riferimento sulla responsabilità solidale negli appalti
  2. I termini di decadenza della responsabilità solidale negli appalti
  3. La definizione di appalto genuino
  4. Il trattamento economico dei dipendenti dell'appaltatore o del subappaltatore

