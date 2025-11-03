CONVEGNO AGI 2025/WORKSHOP 4 La responsabilità solidale nell'appalto

La tutela delle maestranze occupate a vario titolo in un appalto ovvero in una catena di appalti, ha costituito da sempre per il legislatore nazionale una priorità assoluta.
Siffatta finalità garantista (che si traduce in sostanza in un modello di imputazione delle responsabilità nelle filiere d'appalto), si è sostanziata in due linee di intervento fondamentali: per un verso attraverso l'introduzione e la disciplina, pur modificatasi nel tempo, della responsabilità solidale del committente per i crediti...