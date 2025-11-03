CONVEGNO AGI 2025/WORKSHOP 4 Sicurezza sociale e nuove tecniche di imputazione delle responsabilità nelle filiere nazionali e globali

La progressiva espansione della responsabilità civile e penale del committente nelle filiere alla luce dei più recenti orientamenti giurisprudenziali

Il tema delle responsabilità nelle c.d. filiere, sia nazionali che globali, è da tempo di grande attenzione sia da parte del legislatore comunitario che dei singoli Stati Membri, in alcuni casi già intervenuti con disposizioni specifiche e mirate come la Loi de vigilance francese e il Lieferkettengesetz tedesco, che rappresentano esempi concreti di obblighi di vigilanza estesi alla c.d. supply chain.

A livello internazionale si ricordano a tal proposito le numerose convenzioni OIL, già ratificate ...