CONVEGNO AGI 2025/WORKSHOP 4 Sicurezza sociale e responsabilità alla prova dei "nuovi" rischi per il mondo del lavoro

Risulta oramai inevitabile non solo il coinvolgimento delle parti sociali nella predisposizione delle strategie per prevenire i nuovi rischi ma anche l'assunzione da parte di queste di responsabilità di tipo tecnico

La relazione e le interferenze tra il sistema della sicurezza sociale e la responsabilità hanno sempre costituito uno snodo centrale della regolamentazione giuridica del lavoro in quanto meccanismi alternativi di ripartizione delle conseguenze dannose derivanti dal verificarsi di un evento. Nel nostro ordinamento, ciò è apparso chiaro sin dal primo istituto del sistema di sicurezza sociale ossia l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro nell'ambito della quale l'obbligo del datore di lavoro...