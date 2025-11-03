CONVEGNO AGI 2025/WORKSHOP 4 Sicurezza sociale e tecniche di tutela dei diritti nelle catene globali di valore alla luce della direttiva 2024/1760

L'importanza della direttiva (UE) 2024/1760 risiede nella decisa opzione per una dettagliata regolazione vincolante del dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità sociale e ambientale
La direttiva (UE) 2024/1760 – pur con i suoi limiti, destinati probabilmente a essere accentuati dalla recente proposta di modifica della Commissione europea – costituisce, allo stato, il tentativo più avanzato di regolare a livello transnazionale i doveri di condotta delle grandi imprese nelle catene globali di valore e le connesse forme di responsabilità per gli impatti negativi sull'ambiente e i diritti umani. L'importanza della direttiva (UE) 2024/1760 risiede proprio nella decisa opzione per...