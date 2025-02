Cooperative, operai agricoli a tempo determinato

La domanda Per gli operai agricoli di una cooperativa di lavoro il tempo determinato segue le regole generali dei 24 mesi oppure segue regole differenti?

Ai sensi dell’articolo 29 co. 1 lett. b) del decreto legislativo 81/2015, il limite temporale massimo di 24 mesi (articolo 19) non si applica ai rapporti di lavoro tra i datori di lavoro dell’agricoltura e gli operai a tempo determinato (come definiti dall’articolo 12 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375). Le relative regole, pertanto, sono desumibili dalla contrattazione collettiva di settore. Ai sensi dell’articolo 21 del vigente CCNL Agricoltura operai agricoli rinnovato il 27 ottobre...