Cooperative sociali, l'impatto delle detassazioni 2026 in busta paga

Approfondiamo il tema delle detassazioni degli incrementi retributivi e dei premi di risultato applicato al Ccnl Cooperative sociali che, per ragioni temporali (rinnovato nel 2024) e per pragmatismo (stipendi non elevatissimi, molti turni ed indennità) ben si presta a delle esemplificazioni
La legge di stabilità 2026 ha previsto, come noto, una serie di misure in favore dei lavoratori atte ad attenuare e contrastare il c.d. "cuneo fiscale". In effetti, nella legge n. 199/2025 troviamo una parola "mantrica" più volte utilizzata che, diciamocelo, piace al nostro Legislatore. Parliamo della detassazione.
Volendo inquadrare la detassazione, almeno dal punto di vista del marketing, possiamo dire che è "da instagram" e risponde alla richiesta di maggiore equità fiscale.
Ma la sua applicazione...
