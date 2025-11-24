Costo del lavoro e budget del personale per il 2026

Il costo del personale (nelle diverse tipologie contrattuali – applicabili anche ai soci delle cooperative - di lavoro subordinato, coordinato, formativo (compresa l'alternanza scuola-lavoro) e autonomo, così come riformulate dal D.Lgs. 81/2015 e successive modificazioni) rappresenta per le aziende una delle voci di spesa tra le più importanti e significative (per alcuni settori legati ai servizi, il costo del lavoro potrebbe rappresentare ovvero rappresenta la maggior voce di spesa) peraltro presente...

Continua a leggere NT+ Lavoro Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Tutta l’informazione giuslavoristica

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Guida al Lavoro digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi