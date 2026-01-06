Cresce la franchigia Isee sulla prima casa

La legge 199/2025 (Bilancio 2026) impatta anche sulla disciplina dell’Isee, apportando nei commi 208 e 209 dell’articolo 1 alcune modifiche al calcolo della casa di abitazione e alla scala di equivalenza, con un impatto tuttavia limitato ad alcuni istituti. L’impegno finanziario per il 2026 derivante da questo provvedimento nella relazione tecnica alla manovra è stato stimato di 465,5 milioni.

La prima modifica riguarda i termini di inclusione nell’Indicatore della situazione economica equivalente...