Cu non trasmissibile per i lavoratori sportivi

A pochissimi giorni dalla scadenza dell’adempimento della consegna del modello Cu 2024 “sintetico” ai lavoratori, e di invio telematico della versione “ordinaria” all’agenzia delle Entrate, fissata per lunedì 18 marzo 2024 (poiché il 16 quest’anno cade di sabato), i committenti di lavoro sportivo delle Asd e Ssd non possono ancora adempiere, in quanto non risulta abilitata la relativa funzione nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (Rasd).

In ragione di tale problematica, ...