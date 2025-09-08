Cumulo dei fringe benefit e normativa per i neo-assunti: rimborso del canone d’affitto

La domanda

Il dipendente Pinco, residente a Perugia, è assunto a tempo indeterminato dal datore Alfa con sede di lavoro a Rimini (sede lavoro) dal 1° gennaio 2025 (comune di Rimini, oltre 100 km da Perugia).Il dipendente prende in affitto un immobile a Rimini (contratto di locazione registrato; canone annuo di 7.000 euro, pari a 583,33 euro al mese) e trasferisce la residenza a Rimini nel 2025. Il dipendente ha un figlio a carico di 3 anni. Ha un reddito da lavoro dipendente nel 2024 pari a 30.000 euro (unico reddito posseduto).Quali strumenti agevolativi ha il datore di lavoro per sostenerlo nell’affitto per il primo anno (canone 1/01/2025 – 31/12/2025, 7.000 euro)?