Cumulo nel mese del cuneo e dell’esonero per la lavoratrice madre

La domanda Una lavoratrice madre operaia ha 2 figli di 10 e 6 anni ed è titolare di un contratto di lavoro, full time, a tempo determinato che, dal 18 marzo 2024, viene trasformato a tempo indeterminato. L’imponibile previdenziale del tempo determinato è 1000 euro, quello relativo al tempo indeterminato 900 euro. A marzo spetta il cuneo (comma 15) o l’esonero madre (comma 181) o entrambi?

In via interpretativa e sulla base di chiarificazioni per le vie brevi da parte dell’Inps si può affermare che per la prima parte del mese spetti il cuneo (in costanza di rapporto a tempo determinato) e per la seconda parte del mese (in costanza di rapporto a tempo indeterminato) spetti l’esonero madre comma 181.

Più in dettaglio nel caso del quesito la madre in relazione all’imponibile previdenziale del tempo determinato denunciato (denuncia individuale Uniemens con chiave 1- f- d) di 1000 euro potrà...