Cuneo e decontribuzione per le madri

La domanda

Una lavoratrice ha 2 figli, di cui uno ha 7 anni, ed è titolare di contratto a tempo indeterminato con imponibile previdenziale di gennaio 2024 pari a 1800 euro. Ad oggi il cuneo fiscale del 7/6% del comma 15 (legge bilancio 2024) è operativo a livello di specifiche Uniemens (circolare Inps 11/2024), al contrario la decontribuzione per la lavoratrice madre non è operativa per carenza di specifiche Uniemens. Vista la alternativa delle 2 misure (cuneo ed esonero madri) e visto che l’Inps privilegia la applicazione dell’esonero madri in quanto considerato più favorevole, come ci dobbiamo comportare? Si può applicare il cuneo a gennaio del 7% o lo stesso non può essere applicato?