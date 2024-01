Cura antidebito Ocse: tagli alle pensioni alte e agli sconti fiscali

Un contributo di solidarietà sulle pensioni più alte, e non sostenute integralmente dai contributi versati, e un requisito anagrafico per gli assegni di reversibilità.

Nel suo rapporto annuale sull’economia italiana diffuso il 22 gennaio, l’Ocse punta dritto sulla previdenza. Lo fa per ragioni intuibili, in un Paese che con un debito pubblico ancora superiore al 140% del Pil sta rientrando dopo la corsa post-Covid in una fase di crescita allo zerovirgola incompatibile con l’esigenza di riportare il...