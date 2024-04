Da Fondirigenti 10 milioni per piani formativi sulle competenze digitali

È dedicato alle competenze manageriali per l’innovazione digitale il primo Avviso di quest’anno di Fondirigenti, il fondo interprofessionale leader in Italia per il finanziamento della formazione continua dei dirigenti, promosso da Confindustria e Federmanager.

Sul piatto ci sono 10 milioni, per un importo massimo di 12.500 euro ad azienda. Due le macro aree di competenze prioritarie, necessarie a guidare il cambiamento: da un lato le competenze tecnico-gestionali legate all’utilizzo di tecnologia...