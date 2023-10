Da ottobre si pagheranno le Dsu oltre la prima di M.Pri.

Diventa operativa la previsione contenuta nel decreto Lavoro. Riguarderà il 10% delle dichiarazioni elaborate in un anno









Da ottobre i Caf faranno pagare ai cittadini l’assistenza per l’elaborazione delle dichiarazioni sostitutive uniche (Dsu) a fini Isee successive alla prima.

Lo ricorda la Consulta nazionale dei centri di assistenza fiscale in quanto l’articolo 32 del decreto legge 48/2023 ha stabilito che «in ottica di razionalizzazione dei finanziamenti a favore dei centri di assistenza fiscale...dal 1° ottobre 2023...le risorse...non possono essere utilizzate per remunerare gli oneri connessi al rimborso delle Dsu successive alla prima presentate per lo stesso nucleo familiare nel medesimo anno di riferimento».

Secondo quanto precisato dalla Consulta dei Caf, saranno circa un milione le Dsu che, nel corso di un anno, diventeranno a pagamento (il 10% del totale). Rimarranno gratuite le nuove Dsu a fronte di variazione del nucleo familiare, le integrazioni delle dichiarazioni dei redditi, l’elaborazione della Dsu per Isee corrente.