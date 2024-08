Da settembre versamento all’Enpaia su F24

Istituiti dall’Agenzia delle entrate i codici tributo per consentire il pagamento del dovuto all’ente nazionale di previdenza e assistenza per gli addetti e gli impiegati in agricoltura (ENPAIA) dagli Agrotecnici, mediante utilizzo del modello F24

In seguito alla convenzione del 19 aprile 2024, stipulata tra l’Agenzia delle entrate e l’ENPAIA, è stato regolato il servizio di riscossione della contribuzione dovuta dagli agrotecnici iscritti all’ente mediante modello F24, che entrerà definitivamente...