Dal 20 novembre incentivi alle assunzioni Zes anche a Marche e Umbria
Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 171/2025, che aggiunge le due regioni alla Zona economica speciale
Il 20 novembre 2025 è entrata in vigore la legge 171 del 18 novembre 2025, che, all’articolo 1, comma 1 recita: «Al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli per lo sviluppo di nuovi investimenti nelle regioni in transizione, come individuate dalla normativa dell’Unione europea, ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Zona economica speciale per il Mezzogiorno...