Dal 2024 Iscro a regime e con requisiti meno stringenti

In calo la contribuzione aggiuntiva, ma l’importo massimo potrebbe ripartire da 800 euro al mese

Il disegno di legge di Bilancio 2024 stabilizza e contestualmente modifica l’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (Iscro), introdotta in via sperimentale per il 2021-23 dalla legge 178/2020.

L’indennità è una sorta di ammortizzatore sociale per i liberi professionisti iscritti alla gestione separata Inps. Nella versione attuale non è stata molto utilizzata in quanto i requisiti di accesso sono piuttosto severi: nel 2021 sono state presentate 8.400 domande e il 40% è stato respinto, nel 2022 i fruitori potrebbero essere rimasti sotto quota mille.

Il diritto a chiedere l’erogazione dell’Iscro all’Inps è legato a una forte contrazione del reddito da lavoro autonomo. Nella versione attuale, quello relativo all’anno precedente la domanda deve essere inferiore al 50% della media dei redditi degli ulteriori tre anni precedenti. Dal 2024 dovrà essere inferiore al 70% della media di due anni. Inoltre ora il reddito dell’anno anteriore alla richiesta non può superare 8.972,04 euro (erano 8.145 euro, ma l’importo è stato rivalutato in base all’inflazione) e dal 2024 il limite sarà di 12mila euro, anch’esso soggetto a rivalutazione.

Viene inoltre ridotto il periodo minimo di titolarità di una partita Iva attiva, che passa da quattro a tre anni.

Invariati altri requisiti, quali non essere beneficiari di pensioni dirette, non essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, non percepire il reddito di cittadinanza (ora assegno di inclusione).

Cambia, in parte, il meccanismo di calcolo dell’importo dell’Iscro, che viene erogata per sei mensilità: sarà pari al 25%, su base semestrale della media dei redditi dichiarati nei due anni precedenti l’anno della domanda. Confermato che il valore mensile non potrà essere inferiore a 250 e non superiore a 800 euro, soggetti a rivalutazione. Tranne che tali importi, già previsti dal 2021, nel frattempo sono diventati 275,38 e 881,23 euro e quindi, per come è scritto ora il Ddl Bilancio, dal 2024 si ritornerà al punto di partenza.

La buona notizia per i professionisti è che si ridurrà l’aliquota aggiuntiva che sono chiamati a versare per finanziare l’indennità: dall’attuale 0,51 si passerà allo 0,35 del reddito da lavoro autonomo (articolo 53, comma 1, del Dpr 917/1986).

La relazione tecnica del Ddl Bilancio stima 4.500 beneficiari annui e un saldo tra entrate e uscite negativo per 2,7 milioni di euro al primo anno che poi diventerà positivo. Sui primi tre anni di sperimentazione non si hanno dati ufficiali, ma le entrate dovrebbero aver superato di gran lunga le prestazioni.

