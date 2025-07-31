Dal 2026 domanda bonus asilo nido con efficacia pluriennale

Dal 2026 la domanda per il bonus asilo nido si effettuerà una volta sola e rimarrà valida per gli anni seguenti, se la verifica dei relativi requisiti avrà esito positivo e verranno prenotate le mensilità per ogni anno. Questa la conseguenza dell’articolo 6-bis introdotto nel decreto legge 95/2025 in fase di conversione al Senato. Il testo dovrà ora ricevere il via libera dalla Camera.

Il nuovo...