Rapporti di lavoro

Dal 26 gennaio tutela contro l’amianto estesa a tutte le attività

Ampliato l’ambito di applicazione delle norme a protezione dei lavoratori, che sono state potenziate

di Antonella Iacopini

Dal 26 gennaio entreranno in vigore nuovi obblighi per i datori di lavoro che svolgono attività che comportano un rischio di esposizione all’amianto, notoriamente cancerogeno. Infatti il decreto legislativo 213/2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 gennaio 2026, ha dato attuazione alla direttiva Ue 2023/2668, modificando i relativi articoli del Testo unico sicurezza 81/2008 contenuti nel Titolo IX, capo III.

Un primo ambito di intervento riguarda l’estensione del campo di applicazione delle ...

Correlati

Decreto legislativo

Nota

Gli ultimi contenuti di Rapporti di lavoro