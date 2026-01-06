Dall’8 gennaio bando 2026 della Lombardia per voucher formativi aziendali

Il bando 2026 per i voucher formativi aziendali si inserisce nel Programma Regionale FESR Lombardia 2021-2027 (Azione 1.4.1 –“Sostegno allo sviluppo delle competenze per la transizione industriale e la sostenibilità delle imprese”) e rappresenta uno degli strumenti con cui Regione Lombardia intende accompagnare il sistema produttivo nel rafforzamento delle competenze necessarie ad affrontare la transizione industriale, digitale e ambientale.

Beneficiari

I beneficiari sono le micro, piccole e medie imprese con...