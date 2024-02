Dalla Cassazione più forza agli Ordini professionali

Se c’è ancora qualcuno che mette in dubbio il valore degli Ordini professionali e la conseguente tutela della fede pubblica, ci pensa la Corte di cassazione a chiarire bene le idee. La tenuta della contabilità, la redazione e il deposito bilanci delle imprese sono attività riservata agli iscritti agli Ordini professionali. Potrebbe apparire scontato ma non lo era per niente. Perlomeno, fino al deposito della decisione della Suprema Corte (Sezione II, Ordinanza 07/02/2024, n. 3495) che fa chiarezza...

