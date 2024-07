Danno biologico, rendite e prestazioni Inail: importi rivalutati dal 1° luglio 2024

Sono stati pubblicati i decreti del Ministero del Lavoro sulla rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale, nonché delle prestazioni per danno biologico, con decorrenza 1° luglio 2024,

In particolare, con il decreto 112 del 5 luglio 2024, la retribuzione convenzionale annua da assumersi per la liquidazione delle prestazioni economiche erogate dall’Inail a favore dei medici per le malattie e le lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze...