Danno morale alla dipendente vittima per whistleblowing

Le segnalazioni del dipendente di favoritismi al personale sull’assegnazione di permessi e indennità, inclusi i premi di produttività, così come di irregolarità nell’utilizzo di fondi regionali e cofinanziamenti, rivolte dapprima al datore di lavoro e, quindi, all’Anac e alla Guardia di finanza rientrano tra le ipotesi di whistleblowing per cui si attiva la procedura contro le discriminazioni e il divieto di ritorsioni.

Nei confronti del dipendente che segnala condotte illecite di cui sia venuto a...