De Luca: prioritario frenare la perdita del potere d’acquisto
Nel corso di Speciale Telefisco il presidente dei Consulenti del lavoro sostiene che gli incentivi per assumere sono condizionati dalla burocrazia Ue
Il presidente dei consulenti del lavoro Rosario De Luca, nel corso di Speciale Telefisco, esclude la possibilità di un accorpamento degli incentivi in materia di lavoro. «Ogni semplificazione è ben accetta – afferma – ma per come sono strutturate le linee di finanziamento dell’Unione europea, distinte per età, genere e territorio e con regole diverse, è improbabile riuscire ad accorparle». De Luca sottolinea, inoltre, che le iniziative di sostegno messe in campo dall’Italia sono condizionate dalla...