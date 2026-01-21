Decadenza dell’assegno di inclusione quando incompatibile con il supporto formazione e lavoro

Le domande di assegno di inclusione (Adi) per le quali, a seguito dei controlli, è stato rilevato il contestuale accoglimento di una domanda per il supporto di formazione e lavoro (Sfl), presentata da un beneficiario dell’assegno o da un componente con responsabilità genitoriale, sono poste in decadenza. Lo afferma l’Inps con il messaggio 192/2026 del 21 gennaio.

Quale Sfl, l’articolo 12 del decreto legge 48/2023 prevede l’erogazione di una indennità di 500 euro mensili per un massimo di 12 mesi a...