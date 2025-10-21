Decontribuzione parziale per due anni a chi assume giovani nella Zes Unica
Sgravio contributivo del 100% entro 8mila euro ai datori che assumono madri di almeno tre figli disoccupate
In arrivo una decontribuzione parziale per le assunzioni stabili nella Zes Unica. Insieme ad un incentivo per chi assume madri di almeno 3 figli disoccupate.
Nella bozza di manovra approvata dal consiglio dei ministri sono stanziati 54 milioni di euro per il 2026, 400 milioni di euro per il 2027 e 271 milioni di euro per il 2028 con l’obiettivo di incrementare l’occupazione giovanile stabile, e favorire le pari opportunità per le lavoratrici svantaggiate nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno...