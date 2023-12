Decontribuzione Sud fino a giugno e con massimali più elevati

Proroga fino al 30 giugno 2024 e con massimali più elevati per l’agevolazione decontribuzione Sud. La conferma è arrivata dall’Inps con il messaggio 4695/2023, dopo l’annuncio del ministero del Lavoro effettuato prima di Natale. L’istituto nazionale di previdenza sottolinea che, con il via libera della Commissione Ue, è arrivato anche l’innalzamento del massimale degli aiuti erogabili nell’ambito del Temporary crisis and transition framework, in cui rientra decontribuzione Sud:

per i settori della pesca e dell’acquacoltura passa da 300mila a 335mila euro;

per le altre imprese ammissibili all’aiuto, sale da 2 milioni a 2,25 milioni di euro.

I nuovi limiti valgono...