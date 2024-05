Decreto Coesione, le misure per l’autoimpiego

Il decreto Coesione introduce le misure Autoimpiego al Centro-Nord Italia e Resto al Sud 2.0

Il D.L. n. 60/2024, meglio noto come Decreto Coesione, ha introdotto disposizioni finalizzate a favorire l’autoimpiego degli under 35. In particolare, l’art. 17 regolamenta la concessione dei finanziamenti per le attività da avviare nel Centro-Nord Italia, mentre il successivo art. 18 si occupa di quelle collocate nelle regioni del Sud e ripropone, nella versione 2.0, la misura denominata “Resto al Sud”.

Le due norme, che hanno diversi elementi in comune, sono rivolte agli under 35 in condizioni di...