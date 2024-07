Decreto coesione, novità e conferme in materia di lavoro nella legge di conversione

[1] disabili, detenuti ed ex-detenuti, lavoratori migranti, persone in carico ai servizi sociali e sociosanitari, donne vittime di violenza, appartenenti alle Comunità Rom, Sinti e Caminanti, vittime di discriminazioni in quanto facente parte delle minoranze LGBTQIA+, etc.

[2] Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna

[3] Reg. UE 2023/2831

[4] per tale misura non sono richiesti, al momento, ulteriori requisiti oltre quello dell'età anagrafica

[5] dovrà essere chiarito se i rapporti di apprendistato non proseguiti che non inficiano la spettanza della misura, saranno quelli presso altro datore di lavoro, o anche presso il medesimo

[6] ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

[7] il decreto del M.L.P.S. del 17 ottobre 2017 definisce "privo di impiego regolarmente retribuito" il soggetto che nel periodo di riferimento ha svolto attività subordinata con contratto a termine di durata non superiore a 6 mesi, o che ha svolto attività lavorativa in forma parasubordinata con reddito annuale inferiore a 8.500 euro o attività di lavoro autonomo con reddito annuale inferiore a 5.500 euro (valori relativi al 2024).

[8] per il 2024 individuati dal D.M. n. 365/2023. Questo punto è stato chiarito e corretto con la legge di conversione, in quanto il vecchio testo del D.L. faceva riferimento alle donne residenti «e nelle aree di cui all'art.2, punto 4 lettera f) reg. UE 651/2014», che non identifica zone geografiche ma, appunto, i settori e le professioni con disparità

[9] a tal proposito dovranno essere fornite indicazioni sulle modalità di determinazione della consistenza, ovvero se siano da calcolare in modo "rigido" i lavoratori presenti al momento dell'assunzione agevolata ("teste"), o se, invece, si debba far riferimento alla media mensile degli occupati, considerando o meno i rapporti oggetto di incentivo

[10] destinato ai settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica

[11] 2028 per l'incentivo ex art.21 per settori strategici poiché ha durata massima fino al 31.12.2028, per tutti gli altri incentivi il periodo è 2027

[12] come modificato dall'art.17-bis del D.L.60/2024, inserito dalla legge di conversione 97/2024