Decreto Coesione, possibile restyling dei bonus
Giovani, donne svantaggiate e lavoratori occupati nella Zes continueranno ad essere le categorie destinatarie di incentivi all’assunzione stabile sotto forma di esoneri contributivi, ma le risorse aggiuntive messe sul tavolo dalla nuova legge 199/2025 (Bilancio 2026) rispetto a quelle previste dal Decreto Coesione (Dl 60/2024) per l’anno in corso potrebbero essere spalmate diversamente, dopo aver verificato i risultati prodotti dalle assunzioni agevolate effettuate entro il 31 dicembre 2025.
È quanto...
Correlati
Legge