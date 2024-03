Decreto PNNR, dalla attuazione del Piano una nuova regolamentazione della disciplina degli appalti

[1] V. F. Pantano, Clausole sociali, concorrenza, investimento pubblico e tutela del lavoro: dal Codice dei contratti pubblici al PNRR, in Federalismi.it, 5 ottobre 2022.

[2] V. A. C. Scacco, Applicazione dei contratti leader negli appalti pubblici, le indicazioni dell’Inl, in questa stessa Rivista, 5 maggio 2023, n. 19, p. 12-14. Il comma 1 dell’articolo 11 riprende il contenuto dell’articolo 30, comma 4, del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50/2016, ma introduce importanti novità.

[3] Così G.F. Cassano, Appunti e proposte sulla riforma del Codice degli appalti, LDE 1/2023.

[4] M. Forlivesi Le clausole sociali negli appalti pubblici: il bilanciamento possibile tra tutela del lavoro e ragioni del mercato, WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”.IT – 275/2015.

[5] A norma del quale “Nei provvedimenti di concessione di benefici accordati ai sensi delle vigenti leggi dallo Stato a favore di imprenditori che esercitano professionalmente un’attività economica organizzata e nei capitolati di appalto attinenti all’esecuzione di opere pubbliche, deve essere inserita la clausola esplicita determinante l’obbligo per il beneficiario o appaltatore di applicare o di far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona. […]”.

[6] L’espressione è del Ghera, Le c.d. clausole sociali: evoluzione di un modello di politica legislativa, in DRI, 2001, p. 133 ss. L’articolo si segnala per una pregevole ricostruzione storico/giuridica, fin dalla approvazione dell’art. 357, legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F sui lavori pubblici, della clausola sociale nei contratti di appalto.

[7] Così E. Ghera, Le c.d. clausole sociali: evoluzione di un modello di politica legislativa, cit.

[8] Articolo 36, comma 2.

[9] I. Alvino, Clausole sociali, appalti e disgregazione della contrattazione collettiva nel 50° anniversario dello Statuto dei lavoratori, in LDE, 2/2020. L’Autore non manca di segnalare come, a distanza di cinquant’anni dalla promulgazione (ora cinquantaquattro), l’art. 36 può essere annoverato tra le disposizioni dello Statuto dei lavoratori che ormai assumono una pressoché nulla incidenza nei contenziosi giudiziari.

[10] Giurisprudenza costante, ad es. Cass. 5 giugno 1997, n. 5027. Le clausole sociali di origine contrattuale, secondo la dottrina e la giurisprudenza dominante, sono riconducibili a pattuizioni a favore di terzi indeterminati, ma determinabili, ex artt. 1411-1414 c.c., aventi ad oggetto il diritto a determinati trattamenti subordinatamente all’adempimento di una corrispettiva obbligazione di lavoro.

[11] Sugli aspetti evolutivi della nozione di clausola sociale si veda F. Pantano, Le clausole sociali nell’ordinamento giuridico italiano, 2020.

[12] E. Ghera, Le c.d. clausole sociali: evoluzione di un modello di politica legislativa, cit.. L’Autore sottolinea anche la attitudine delle clausole sociali a ridurre la conflittualità tra impresa e organizzazioni sindacali e a favorire la realizzazione di servizi e opere pubbliche di più elevata qualità mentre l’«equo trattamento» sarebbe idoneo ad assicurare un’adeguata qualificazione professionale del personale addetto.

[13] Le pronunce più rilevanti della Corte costituzionale in tema di clausole sociali sono la sentenza n. 226 del 1998 e la n. 68 del 2011, con le quali la Corte ha sancito la compatibilità con i principi costituzionali sia delle clausole di tutela del reddito che di continuità occupazionale.

[14] Ai sensi del quale «in presenza di una pluralità di contratti collettivi della medesima categoria», le società cooperative che svolgono attività ricomprese nell’ambito di applicazione di quei contratti di categoria devono applicare «trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli dettati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria».

[15] Corte cost., 26 marzo 2015, n. 51.

[16] Corte di Giust. 18 settembre 2014, C-549/13, Bundesdruckerei c. Stadt Dortmund, p. 31. La sentenza verteva in materia di appalti pubblici ma nel successivo punto 32 si legge “la Corte ha già affermato che, nei limiti in cui si applica ai soli appalti pubblici, una tale misura nazionale non è idonea a raggiungere detto obiettivo se non vi sono elementi che indichino che lavoratori attivi sul mercato privato non hanno bisogno della medesima protezione salariale di quelli attivi nell’ambito degli appalti pubblici” (cd. test di adeguatezza).

[17] Consiglio di Stato, 25 gennaio 2024 n. 807.

[18] Corte cost. 19 giugno 1998 n. 226.

[19] Così I. Santoro, ‘A cavallo’ tra due codici: l’equo trattamento dei lavoratori nella nuova normativa sui contratti pubblici, WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”, 467/2023.

[20] V., ad es., Cass. 25 luglio 1998, n. 733.

[21] Cass., 23 settembre 2000, n. 12624. Va rilevato, tuttavia, come il riferimento alla “attività prevalente”, presente nell’articolo 11 del decreto legislativo 36/2023, sia stato espunto dal testo della disposizione in commento.

[22] In tal senso M. Forlivesi Le clausole sociali negli appalti pubblici: il bilanciamento possibile tra tutela del lavoro e ragioni del mercato, cit., che avvalora tale interpretazione richiamando la convenzione OIL 94/1949 che parla di «clausole che garantiscano ai lavoratori interessati salari e altre condizioni di lavoro non meno favorevoli di quelle stabilite per mezzo di contratti collettivi [stipulati da] organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori che rappresentano rispettivamente una proporzione considerevole dei datori di lavoro e dei lavoratori della professione o dell’industria interessate». Si noti come tali considerazioni siano riferite ai contratti pubblici ma nulla vieta di utilizzarle anche per la interpretazione del nuovo comma 1-bis dell’articolo 29 del decreto legislativo n. 276 del 2003.

[23] Ad es. Cass. n. 17583 del 2014, n. 19832 del 2013.

[24] Per una interessante ricostruzione giuridica di tali differenze si veda T.A.R. Campania, sez. Salerno, 3 novembre 2023, n. 3460.