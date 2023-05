"Destinazione Sardegna Lavoro 2022", al via le domande di Giuseppe Pirinu

Con una dotazione finanziaria di oltre 17 milioni di euro parte l'avviso "Destinazione Sardegna Lavoro 2022". L'aiuto consiste in una sovvenzione per le aziende che hanno assunto, nel 2022, giovani sotto i 35 anni di età e/o disoccupati over 35, in particolare donne, con contratti a tempo determinato, della durata di almeno un mese, o indeterminato a tempo pieno o part time. La particolarità del bando è legata all'ampia rosa di beneficiari che possono candidarsi all'agevolazione. L'avviso è rivolto...