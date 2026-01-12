Detassazione dei premi di risultato alla prova della contrattazione integrativa

Come cambia la detassazione dei premi di risultato in busta paga dopo la legge di bilancio 2026
L'intervento del Legislatore realizzato attraverso i commi 8 e 9 dell'art. 1 della Legge n.199 del 30 dicembre 2025 (Legge di Stabilità 2026) rilancia definitivamente lo sviluppo della contrattazione integrativa, sia essa aziendale, oppure di natura territoriale, incentivando ulteriormente la retribuzione premiale collegata al miglioramento dei risultati aziendali.
Il novellato articolo 1, comma 385, della Legge n.207 del 30 dicembre 2024, dispone infatti che i premi di produttività erogati negli ...