Dietrofront del Fisco: soggetta a imposte la decontribuzione Sud di Daniele Terenzi e Giovangiuseppe De Luca

La direzione centrale dell’Agenzia smentisce le risposte del 2021 e la Dre Lazio. Per le Entrate non è un contributo ma riduzione di aliquota

Con la risposta all’interpello 956-869/2023 (non ancora pubblicata), l’agenzia delle Entrate ha concluso per la non applicabilità dell’esenzione di cui all’articolo 10-bis del decreto Ristori del contributo relativo all’esonero parziale dal versamento dei contributi Inps previsto dall’articolo 27 del Dl 104/2020 (decreto Agosto”), meglio nota come “decontribuzione Sud”.

L’articolo 27 del decreto Agosto ha introdotto un esonero dal versamento del 30% dei contributi previdenziali al fine di contenere gli effetti straordinari sull’occupazione relativi al periodo di emergenza epidemiologica Covid-19 in aree caratterizzate da grave situazione di disagio socio-economico e di garantire la tutela dei livelli occupazionali. Tale esonero era stato poi esteso agli anni/esercizi 2021 e 2022 dalla legge di Bilancio 2021.

Le imprese che hanno inteso beneficiare di tale esonero hanno, generalmente, contabilizzato i contributi previdenziali direttamente al netto dell’esonero previsto dalle norme richiamate, con la conseguenza che lo stesso è stato attratto a tassazione sia ai fini Ires che Irap.

Cionondimeno, l’articolo 10-bis del decreto Ristori ha introdotto una misura generale di detassazione dei contributi, indennità e di ogni altra misura a favore delle imprese relativi all’emergenza Covid-19.

Nello specifico la disposizione in oggetto prevede che «i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (Irap)».

Orbene, considerato che appariva indubbio che la decontribuzione Sud si potesse qualificare come “contributo”, ne derivava che lo stesso – in base all’articolo 10-bis - avrebbe dovuto essere reso esente tanto ai fini Ires, che Irap mediante una variazione in diminuzione extra contabile, avendo le imprese contabilizzato in bilancio l’importo al netto del contributo.

Tale interpretazione appariva altresì in linea con le risposte agli interpelli 618 e 748 del 2021 ove è stato precisato che, in considerazione del tenore letterale dell’articolo 10-bis citato, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive i contributi e le indennità di qualsiasi natura da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione. Peraltro, la Dre Lazio si è espressa in senso favorevole con la risposta a un interpello.

Tuttavia, la direzione Centrale – venendo meno all’interpretazione logico-giuridica sopra descritta e alla posizione già espressa dalla Dre Lazio – ha ritenuto non applicabile l’esenzione alla decontribuzione Sud sull’assunto che la stessa non possa essere qualificata come un “contributo” quanto, piuttosto, come una riduzione di aliquota.

Tale interpretazione, tuttavia, non appare condivisibile per le seguenti ragioni:

in primo luogo, il tenore letterale della norma non fa alcun cenno a una riduzione dell’aliquota, bensì a un esonero parziale dal versamento;

l’accesso alla decontribuzione Sud è su base opzionale e non automatica, con la conseguenza che in caso di mancato esercizio dell’opzione, l’aliquota contributiva resta invariata;

la stessa Inps, nel modello DM10, qualifica l’esonero come un credito a favore del contribuente e, dunque, come una forma di contributo e non come una riduzione di aliquota;

l’ammontare dei contributi non versati è rimborsato all’Inps dallo Stato e, dunque, anche per tale ragione non è ragionevole parlare di una riduzione di aliquota.

Qualora si seguisse l’interpretazione data dalla direzione centrale, si giungerebbe al paradosso che qualsiasi agevolazione o contributo possonno essere considerati una riduzione di aliquota, traducendosi nella sostanza in un minor versamento delle imposte, con la conseguenza che nessuna di queste potrebbe beneficiare dell’esenzione di cui all’articolo 10-bis in palese contraddizione con le risposte n .618 e n.748 del 2021.