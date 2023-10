Dietrofront sulla mini Ires: solo la deduzione per chi assume di Cristiano Dell’Oste e Giovanni Parente

Il viceministro Leo ha annunciato ammortamenti potenziati per l’incremento del personale. L’aliquota ridotta sulle società resta in stand-by in attesa del riassetto degli incentivi

MAURIZIO LEO VICE MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE









Il Governo si ferma sulla mini Ires. Per il momento la scelta è di procedere solo sulla super-deduzione riservata a chi assumerà dipendenti. Con una maggiorazione aggiuntiva per chi privilegerà le categorie svantaggiate: donne, giovani, ex percettori del reddito di cittadinanza. Lo ha anticipato il viceministro dell’Economia, Maurizio Leo, ieri a Roma, alla Luiss, nel corso del convegno organizzato dal Sole 24 Ore e da Rassegna tributaria.

Mini Ires in stand-by

Niente da fare (almeno per ora) sulla mini Ires: per evitare incroci pericolosi tra normative sovrapposte, il Governo è orientato ad aspettare la piena attuazione della riforma degli incentivi, attualmente all’esame della Camera in seconda lettura. Solo in quel momento si potrà capire se l’ipotesi di aliquota Ires ridotta per chi assume o effettuerà investimenti qualificati sarà archiviata per la seconda volta (dopo lo stop al tentativo di introduzione che si era già registrato con la manovra 2019) .

Lunedì i primi decreti delegati

Nel menu del Consiglio dei ministri convocato per le 9.30 di lunedì mattina – oltre al disegno di legge di Bilancio – sbarcheranno i primi decreti attuativi della riforma fiscale.

Nel testo che conterrà la prima sforbiciata dell’Ires per chi assume, sotto forma di super-deduzione, ci sarà anche l’accorpamento dei primi due scaglioni dell’Irpef. In pratica, l’aliquota dell’imposta personale prevista per il secondo scaglione da 15mila a 28mila euro di reddito – oggi al 27% – si allineerà a quella del primo scaglione, al 23 per cento.

Sempre lunedì, sul tavolo del Governo passerà anche il testo dedicato alla fiscalità internazionale. Tra i suoi capitoli – come ha spiegato ancora Leo – ci saranno gli incentivi per le imprese che riportano la produzione in Italia (reshoring), l’attuazione della global minimum tax (dal 1° gennaio 2024), l’introduzione di criteri per stabilire la residenza delle persone fisiche e delle società e «una drastica semplificazione del meccanismo di calcolo dei redditi, e quindi anche delle imposte, delle società controllate estere (Cfc)».

Smentito, invece, qualsiasi intervento sulla tassazione delle successioni, neppure per i gradi di parentela superiori al terzo. «Non se ne parla», ha dichiarato Leo.

Tour de force per l’attuazione

Se tutto va secondo i piani, l’attuazione della delega fiscale proseguirà a tappe forzate nelle prossime settimane.

L’intenzione del viceministro è di portare almeno un decreto delegato per ogni prossimo Consiglio dei ministri.

La road map prevede innanzitutto la revisione delle norme dello Statuto del contribuente. Poi, a seguire, gli adempimenti, compresa la riforma del calendario.

Tra i primi decreti si punta a portare anche il concordato preventivo biennale, per il quale il viceministro ha confermato l’intenzione di arrivare al debutto già nel 2024. In sostanza, l’idea è andare a proporre, entro la metà dell’anno prossimo, il reddito “concordato” per il biennio 2024-25 ai contribuenti soggetti agli Isa e ai forfettari. Per elaborare questo reddito “proposto”, il Fisco attingerà ai dati storici delle dichiarazioni, comprese quelle presentate nel 2023, avvalendosi anche dell’esperienza degli Isa, e ai dati raccolti tramite la fatturazione elettronica (dal 2024 obbligatoria per tutti i forfettari).

Oltre questi primi provvedimenti, sarà la disponibilità delle coperture finanziarie a dettare l’agenda dell’attuazione nell’arco dei due anni previsti dalla legge delega. Detto diversamente, le norme che comportano una perdita di gettito o nuove risorse saranno portate in Consiglio dei ministri solo se “coperte”. L’esempio può essere quello del decreto che riduce le sanzioni tributarie (multe più basse significa meno gettito).